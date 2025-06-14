Помощник президента Азербайджана раскритиковал неопределенность позиции Евросоюза

Помощник президента Азербайджана раскритиковал неопределенность позиции Евросоюза

Европейский Союз до сих пор не определился со своими стратегическими целями в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии "Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни" в рамках форума "GLOBSEC 2025".

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджану необходимо не содействие, а полноценное сотрудничество и партнерство.

"У нас есть собственные инвестиционные возможности и крепкие партнерские отношения. Посмотрите на проект Баку-Тбилиси-Карс, реализованный совместно Турцией, Азербайджаном и Грузией. Откровенно говоря, когда мы начинали этот проект, европейские и американские фонды прекратили его финансирование. Однако мы решили реализовать его за счет собственных средств и успешно завершили. Мы также связали всю нашу основную транспортную инфраструктуру с нашими партнерами в Центральной Азии. Сегодня совместно с Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном мы строим железнодорожную систему, которая создаст короткий 900-километровый путь в Центральную Азию", - сказал он.

Помощник президента отметил, что все эти процессы координируются через Транскаспийский маршрут: "Но сейчас мой вопрос: где Европейский Союз? Да, вы можете присоединиться к нам как партнер, но мы до сих пор не видим четко, чего хочет Европейский Союз. ТРАСЕКА – важный проект, который в определенной степени внес свой вклад, но это немного похоже на старое вино в старой бутылке. Нам нужно новое вино в новой бутылке, новый подход, новая стратегия".