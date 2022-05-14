Помощник президента Азербайджана обратился с призывом к тюркским государствам

"Сегодня война окончена. Несмотря на то, что Азербайджан осуществляет мирные действия в Карабахе, к сожалению, информационная война против нашей страны продолжается".

"Сегодня война окончена. Несмотря на то, что Азербайджан осуществляет мирные действия в Карабахе, к сожалению, информационная война против нашей страны продолжается".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, армянские лоббистские организации все еще продолжают кампании по очернению Азербайджана: "Это еще раз показывает, что мы должны активизировать совместные усилия против подобных кампаний".

Помощник президента отметил, что Карабах и Зангезур являются центрами тюрко-исламской культуры: "В прошлом году вы своими глазами увидели там все разрушения. Мы, как Организация тюркских государств, представляем миру наше сотрудничество, нашу добрую волю. В этом и заключается наша цель".