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Помощник президента Азербайджана обратился с призывом к тюркским государствам

Помощник президента Азербайджана обратился с призывом к тюркским государствам "Сегодня война окончена. Несмотря на то, что Азербайджан осуществляет мирные действия в Карабахе, к сожалению, информационная война против нашей страны продолжается".
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 13:36
Помощник президента Азербайджана обратился с призывом к тюркским государствам

"Сегодня война окончена. Несмотря на то, что Азербайджан осуществляет мирные действия в Карабахе, к сожалению, информационная война против нашей страны продолжается".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, армянские лоббистские организации все еще продолжают кампании по очернению Азербайджана: "Это еще раз показывает, что мы должны активизировать совместные усилия против подобных кампаний".

Помощник президента отметил, что Карабах и Зангезур являются центрами тюрко-исламской культуры: "В прошлом году вы своими глазами увидели там все разрушения. Мы, как Организация тюркских государств, представляем миру наше сотрудничество, нашу добрую волю. В этом и заключается наша цель".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi türk dövlətlərinə çağırış edib

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