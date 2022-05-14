Хикмет Гаджиев: Против Азербайджана продолжаются клеветнические кампании

"К сожалению, сегодня продолжаются клеветнические и ложные информационные кампании против наших стран".

"К сожалению, сегодня продолжаются клеветнические и ложные информационные кампании против наших стран".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, Азербайджан подвергся этим нападениям с первых лет независимости: "Особенно в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны мы столкнулись лицом к лицу со всеми элементами психологической войны. В результате совместной деятельности как наших дипломатов, политиков, так и азербайджанских и турецких СМИ, мы донесли до мира правду".