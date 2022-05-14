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Хикмет Гаджиев: Против Азербайджана продолжаются клеветнические кампании

Хикмет Гаджиев: Против Азербайджана продолжаются клеветнические кампании "К сожалению, сегодня продолжаются клеветнические и ложные информационные кампании против наших стран".
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 13:20
Хикмет Гаджиев: Против Азербайджана продолжаются клеветнические кампании

"К сожалению, сегодня продолжаются клеветнические и ложные информационные кампании против наших стран".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, Азербайджан подвергся этим нападениям с первых лет независимости: "Особенно в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны мы столкнулись лицом к лицу со всеми элементами психологической войны. В результате совместной деятельности как наших дипломатов, политиков, так и азербайджанских и турецких СМИ, мы донесли до мира правду".

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Версия на английском языке Smear campaign against Azerbaijan continues – Presidential Aide
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyaları davam edir"

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