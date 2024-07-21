Помощник президента: Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации

Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации.
Как передает из города Шуша корреспондент Report, об этом на Втором Глобальном медиафоруме заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Он напомнил, что в период 30-летней оккупации азербайджанских территорий, Армения выдавала себя за "жертву Азербайджана".
"В ходе 44-дневной войны Азербайджан боролся с дезинформацией. Многочисленные интервью президента Ильхама Алиева международным СМИ стали историей успеха в борьбе с дезинформацией", - добавил Хикмет Гаджиев.