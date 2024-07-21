Помощник президента: Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации

Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации.

Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации.

Как передает из города Шуша корреспондент Report, об этом на Втором Глобальном медиафоруме заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что в период 30-летней оккупации азербайджанских территорий, Армения выдавала себя за "жертву Азербайджана".

"В ходе 44-дневной войны Азербайджан боролся с дезинформацией. Многочисленные интервью президента Ильхама Алиева международным СМИ стали историей успеха в борьбе с дезинформацией", - добавил Хикмет Гаджиев.