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Помощник президента: Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации

Помощник президента: Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации.
Внешняя политика
21 июля 2024 г. 10:48
Помощник президента: Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации

Азербайджан неоднократно становился жертвой дезинформации.

Как передает из города Шуша корреспондент Report, об этом на Втором Глобальном медиафоруме заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что в период 30-летней оккупации азербайджанских территорий, Армения выдавала себя за "жертву Азербайджана".

"В ходе 44-дневной войны Азербайджан боролся с дезинформацией. Многочисленные интервью президента Ильхама Алиева международным СМИ стали историей успеха в борьбе с дезинформацией", - добавил Хикмет Гаджиев.

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Версия на английском языке Presidential aide: Azerbaijan repeatedly became victim of disinformation
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan dəfələrlə dezinformasiya qurbanı olub

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