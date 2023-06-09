Помощник первого вице-президента Азербайджана провел встречи с руководством Северной Македонии

В рамках рабочего визита в Северную Македонию, осуществляющую в этом году функции действующего председателя ОБСЕ, помощник Первого вице-президента посол Эльчин Амирбеков провёл в Скопье встречи с президентом этой страны Стево Пендаровским и спикером парла

В рамках рабочего визита в Северную Македонию, осуществляющую в этом году функции действующего председателя ОБСЕ, помощник Первого вице-президента посол Эльчин Амирбеков провёл в Скопье встречи с президентом этой страны Стево Пендаровским и спикером парламента Талатом Джафери.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в ходе встреч до руководства Северной Македонии были подробно доведены позиция и оценка азербайджанской стороны нынешнего состояния и перспектив мирного процесса, направленного на пост-конфликтную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Особый акцент был сделан на необходимость неукоснительного выполнения Ереваном взятых на себя обязательств, в первую очередь по немедленному и окончательному выводу вооруженных сил Республики Армения из Карабахского региона Азербайджана и созданию условий для открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Была выражена надежда на то, что официальный Скопье в качестве председателя ОБСЕ окажет всяческую поддержку выдвинутой Азербайджаном мирной повестки, реализация которой будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и развитию всего южно-кавказского региона.