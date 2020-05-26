Политолог: У России нет союзника ближе, чем Азербайджан

Олег Кузнецов https://report.az/storage/news/0e8d84a29fd444c87ef6e0b62161901f/a70bb88b-0d17-41a6-b1e8-7a6abe96d8ce_292.jpg

"Между Россией и Азербайджаном и нашими народами сложился тесный уровень интеграции. Ближе, чем Азербайджан в настоящее время у России объективно нет". Как передает российское бюро Report, об этом на онлайн-конференции Института политических исследований на тему "Годовщина Азербайджанской государственности – достижения, проблемы, сотрудничество с РФ" заявил российский политолог Олег Кузнецов.

"Традиция и перетекание интеллекта и финансов, товарообмена - это те факторы, которые связывают наши страны сильнее, чем некие политические союзы, общие политические интересы. За 200 лет общей истории сложилось так, что конвергенция наших народов стала настолько сильной, что подорвать эту связь невозможно", - сказал он.

Политолог отметил, что Азербайджан и Россия являются союзниками и в вопросе борьбы с героизацией нацизма: "Наши народы одинаково отрицательно относятся к этому явлению. В РФ целенаправленно проводится политика по пресечению не только попыток героизации нацизма, но и попыток экстремистской деятельности со стороны армянских националистов, питательной средой для которых являются как раз идеи армянского нацизма. После того, как в Армавире была снесена мемориальная доска Нжде, полиция Краснодарского края провела серьезную спецоперацию, связанную не только с выявлением но и с выдворением из РФ более 1,5 десятка армянских экстремистов".

"Буквально на прошлой неделе в Казахстане на английском и русском языке была издана моя книга "Государственная политика героизации нацизма в Армении". Как только закончится пандемия, откроются границы, монографию можно будет забрать из Нур-Султана и начать ее продвижение в информационном пространстве России", - заключил Кузнецов.