Политолог объяснил причины изменения отношения Запада к Азербайджану

“Отношение западных стран к Азербайджану постепенно меняется. И, конечно, это не может не радовать”.

“Отношение западных стран к Азербайджану постепенно меняется. И, конечно, это не может не радовать”.

Об этом Report сказал политолог, профессор Габиль Гусейнли.

По его словам, есть несколько причин, по которым западные страны изменили риторику: “Cамая главная из них - геостратегическая позиция Азербайджана для выхода в Среднюю Азию. Во-вторых, энергетические проекты. В то же время наши природные ресурсы также привлекают внимание Запада. На нынешнем этапе отношений с Россией это имеет очень принципиальное значение. Новый этап наших с Россией отношений имеет особое значение как для Запада, так и для Азербайджана”.

По мнению политолога, развитие отношений с Западом повлияет и на ситуацию вокруг Карабаха: “В будущем мы можем стать свидетелями изменения риторики Запада в отношении карабахского вопроса. Западные страны признают территориальную целостность Азербайджана. На мой взгляд, для дальнейшего урегулирования отношений потребуется расширенное сотрудничество. Но, ожидать, что отношения внезапно изменятся, не правильно. Главное, чтобы были положительные импульсы, и они будут продолжаться в будущем”.

Отметим, что в последние дни Азербайджан проводит активную дипломатическую политику. 26 февраля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Российского государства Владимиром Путиным. В тот же день лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

1 марта президент Франции Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

3 марта состоялся телефонный разговор между президентом Молдовы Майей Санду и главой государства Азербайджана.

7 марта президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана.

8 марта председатель Совета министров Италии Марио Драги позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

9 марта Ильхам Алиев принял торгового посла Великобритании в Азербайджане баронессу Эмму Николсон.