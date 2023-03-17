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Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям

Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям Государственные органы Латвии и Азербайджана стремятся к более тесным экономическим и инвестиционным отношениям, и это является положительной тенденцией.
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 12:36
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям

Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным экономическим отношениям, росту взаимных инвестиций, что является положительной тенденцией.

Об этом Report заявил директор Латвийского института международных отношений профессор Карлис Буковскис.

По его словам, на данный момент латвийско-азербайджанские двусторонние отношения находятся на нормальном и естественном этапе, учитывая географическое расположение друг относительно друга и геополитические векторы, которых они придерживаются.

"Экономическое сотрудничество могло бы быть более интенсивным, но необходимо учитывать политико-правовые принципы Европейского Союза, в рамках которого осуществляется сотрудничество", - сказал он.

По словам К.Буковскиса, средний товарооборот между двумя странами составляет более 20 миллионов евро в год, и на экспорт Азербайджана в Латвию приходится лишь малая часть этого.

"Следовательно, необходимо создавать возможности для расширения взаимного экспорта, для совместного инвестирования, а также узнаваемости продукции друг друга", - добавил он.

По мнению политолога, две страны могли бы более тесно интегрироваться в области оказания услуг, в частности образовательных продуктов, что было бы большим преимуществом.

"Расширение сотрудничества в сфере образования - важная область, на которую следует обратить внимание", - заключил К.Буковскис.

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