Полад Бюльбюль-оглы выдвинут кандидатом на пост гендиректора ЮНЕСКО

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы стал кандидатом на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает Report со ссылкой на ТАСС

Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года.

По словам посла Анара Каримова, возглавляющего азербайджанскую миссию в ЮНЕСКО, Исполнительному совету переданы биография и дискурс кандидата. В своем меморандуме кандидат Азербайджана изложил свое видение основных задач мирового сообщества в сферах ответственности организации на предстоящее четырехлетие.

Выборы проводятся в связи с предстоящим истечением полномочий Ирины Боковой, избранной на пост генерального директора в 2009 году и переизбранной на новый срок в 2013 году. Она стала первым представителем восточноевропейской группы стран во главе всемирной организации. Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица более чем на два срока.

На данный момент Полад Бюльбюль-оглы занимает пост посла Азербайджана в России.