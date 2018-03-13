Полад Бюльбюльоглы: Выборы президента в каждой стране являются важным событием

Москва. 13 марта. REPORT.AZ/ Выборы президента в каждой стране являются важным событием. Желание азербайджанского народа, чтобы в России все было хорошо, чтобы она успешно развивалась.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы на предвыборном мероприятии в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете (МГГЭУ).

По словам посла, в Азербайджане и в России политическую атмосферу традиционно создают президенты.

"Для наших стран выборы относительно новое явление - 27 лет для истории малый срок. Тем не менее это стало частью жизни наших обществ и наших стран. С каждым разом люди все больше осознают необходимость своего гражданского участия на выборах", - заявил азербайджанский дипломат.

Он отметил, что Россия для него не посторонняя страна, поэтому он считает своим долгом позвать всех на выборы.

"Более чем уверен, что мудрый российский народ сделает правильный выбор", - сказал Полад Бюльбюльоглы.

Отметим, что круглый стол "Многонациональная молодежь России", организованный ректором МГГЭУ Вагифом Байрамовым ставил целью просвещение молодежи, в том числе тех, кто впервые примет участие в выборах.

Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина профессор Сергей Кандыбович отметил, что в этом году впервые на выборы придут 7 миллионов россиян и пожелал, чтобы этот новый шаг в их жизни был успешным.

Член правления АМОР Эмин Гаджиев также отметил важность правильной подготовки молодежи к выборам и призвал азербайджанцев России проголосовать за Владимира Путина.

Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта.