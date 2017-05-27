Полад Бюльбюльоглы: России принадлежит особая роль в вопросе восстановления территориальной целостности Азербайджана - ФОТО

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Москва. 27 мая. REPORT.AZ/ В Москве прошел торжественный прием по случаю Дня Республики, сообщает российское бюро Report.

На приеме в честь национального праздника Азербайджана - Дня Республики - приняли участие представители МИД России, дипломатического корпуса аккредитованного в Москве, видные деятели науки и культуры, члены азербайджанской диаспоры России.

В приветственной речи посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы отметил важность праздника для азербайджанского народа.

"День Республики это продолжение традиций государственности азербайджанского народа. Через год мы будем торжественно отмечать 100-летие этого исторического события, открывшего новую эпоху в истории всего мусульманского Востока. Азербайджанская Демократическая Республика явила собой пример нового государства и общества, органически впитавшего в себя европейские демократические ценности, особенности восточной культуры, азербайджанские национальные духовные идеалы", - сказал Полад Бюльбюль оглы.

Отмечая правопреемственность современного Азербайджана от АДР, посол обратил внимание гостей на неразрешенность нагорно-карабахского конфликта, создающего очаг напряженности на Южном Кавказе.

"Оставляя за собой право решить эту проблему любым путем, наша страна является сторонником мирного разрешения конфликта путем переговоров. Поэтому мы возлагаем надежды на проявление всеми ответственными членами мирового сообщества принципиальной позиции по необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана. Особая роль здесь, безусловно, принадлежит России, как постоянному члену Совбеза ООН, сопредседателю минской группы ОБСЕ и в конце концов, стране, исторически и географически тесно связанной с Южным Кавказом и нашими народами", - отметил дипломат.

Выступивший вслед за ним заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин поздравил азербайджанцев с национальным праздником и пожелал добра и процветания Азербайджану.

"Россию и Азербайджан связывает стратегическое партнерство, в основе которого лежат принципы равноправия, добрососедства, вековые традиции дружбы, общая история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей. В нынешнем году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между 2 странами. С каждым годом растут масштабы и качество российско-азербайджанского взаимодействия", - подчеркнул Г.Карасин.

Рассказав о достижениях в торгово-экономическом научно-техническом взаимодействии 2 стран, он пообещал, что России приложит максимум усилий для скорейшего мирного разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Затем посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы и представитель Государственного комитета по работе с диаспорой вручили группе лиц государственные награды Азербайджана.

Указом президента Азербайджана медалью "Терегги" были награждены Исмаил Агакишиев, Рафаил Кулиев, Афил Гусейнов, Чингиз Исаев, Эльхан Курбанов, Гасым Керимов, а орденом "Шохрат" награжден Ализаман Рагимли.