Подведены итоги проекта по поддержке малого семейного бизнеса в Шеки и Загатале

“Этот проект направлен на социально- экономическое развитие, что является приоритетом для нас,особенно в контексте устойчивого развития. Это один из 25 проектов, который мы претворили в жизнь вместе с представительством ЕС в Азербайджане и с “ABAD”, котор

Cостоялась официальная церемония по случаю завершения проекта "Поддержка малого семейного бизнеса в Шеки-Загатале", финансируемого ЕС и совместно реализуемого ПРООН и ABAD.

Как сообщает Report, проект предназначен для 44 сельских семей, которые хотят открыть или расширить свой местный бизнес.

"Мы увидели блестящие результаты этого проекта, благодарим главу представительства ЕС в Азербайджане, что стали донором этого проекта. Также мы работали очень тесно с ABAD. Несомненно, данный проект является одним из показательных примеров удачного сотрудничества", - заявил резидент Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти на пресс-конференции.

“Этот проект направлен на социально- экономическое развитие, что является приоритетом для нас, особенно в контексте устойчивого развития. Это один из 6 проектов, который мы претворили в жизнь вместе с представительством ЕС в Азербайджане и с “ABAD”, который направлен на поддержку семейного бизнеса в регионах страны. 600 человек могут стать бенефициарами проекта, 44 семей уже получили помощь, с ними проводились тренинги, прививались необходимые знания, чтобы эти семьи могли начать и развивать свой небольшой бизнес", - заявил А. Фракассетти.