Подписываемое с Европой соглашение повлияет на все сферы жизни - МНЕНИЕ

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“Азербайджан со всеми странами, международными организациями наладил связи на высоком уровне. Отношения с Евросоюзом имеют для Азербайджана особое значение. Эти отношения носят стратегический характер, углубление, расширение связей приносит стране пользу".

Об этом Report заявил председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

Он сказал, что после подписания с Евросоюзом всестороннего соглашения граждане Азербайджана будут свободно посещать Европу, расширятся связи с университетами, ускорится применение в Азербайджане европейских стандартов: "Сюда также входят вопросы еще большего расширения экономических и бизнес связей и др. Подписываемое с Европой соглашение повлияет на все сферы нашей жизни. Подписание этого соглашения важно. Соглашение важно не только для Азербайджана, но и для Европы. Стратегическое партнерство никогда не бывает односторонним. Инфраструктурные проекты, политические связи, безопасность значимы и для Европы. С подписанием соглашения отношения перейдут на новый этап".

Самед Сеидов "После подписания между Азербайджаном и Евросоюзом всестороннего соглашения азербайджанские граждане будут свободно посещать Европу, расширятся отношения с университетами, ускорится применение в Азербайджане европейских стандартов".

С.Самедов ответил предлагающим обнародовать проект соглашения общественности, что ничего секретного здесь нет: "Некоторые силы от обсуждений по этому соглашению стараются получить политические дивиденды, повысить свой рейтинг. Все вопросы практически обнародованы общественности. Не обнародованы некоторые технические вопросы. Азербайджанский гражданин прекрасно знает, что в этом соглашении все вопросы открытые, нет секретных моментов. Евросоюз неоднократно высказывал позицию в связи с территориальной целостностью Азербайджана. Азербайджан никогда не подпишет соглашение, препятствующее территориальной целостности. Задайте один вопрос актуализирующим вопрос обнародования проекта соглашения и все станет ясно. Спросите, знают ли они статьи соглашения, подписанного с Евросоюзом в 1996 году? Пусть разъяснят… До актуализации вопроса с обнародованием этого соглашения нужно изучить статьи предыдущего соглашения. Обсуждение любого соглашения ведется в специальных рамках. Здесь нет ничего необычного".

Джаваншир Фейзиев "Договор охватывает более 400 страниц, отраженные в документе статьи регулируют политические, экономические, торговые, гуманитарные связи Азербайджана и стран Евросоюза".

Член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан Джаваншир Фейзиев в разговоре с Report напомнил, что сотруднические отношения Азербайджана с Евросоюзом регулируются договором, подписанным в 1996 и вступившим в силу в 1999 году: "Минуло 20 лет с вступления соглашения в силу. За этот период отношения между Евросоюзом и Азербайджаном довольно углубились, охватили все сферы экономики, в том числе культурную и гуманитарную жизнь. Взаимоотношения превысили подписанное соглашение".

Он отметил, что Азербайджан собирается подписать с Евросоюзом более обширный, широкий договор, отвечающий требованиям нового времени: "Над этим договором работа длится свыше двух лет. Договор охватывает более 400 страниц, отраженные в документе статьи регулируют политические, экономические, торговые, гуманитарные связи Азербайджана и стран Евросоюза. Подписание соглашения поднимет отношения Азербайджана и стран Евросоюза на высокую ступень. Эти отношения будут стимулировать интенсификацию экономических, культурных, гуманитарных связей".

Дж.Фейзиев подчеркнул, что этим договором еще раз будут утверждены интересы Азербайджана, то есть территориальная целостность, признанные на международном уровне границы: "Нагорно-карабахский вопрос нашел отражение в документе под названием "Приоритеты между сторонами", подписанном в июне 2018 года. Здесь отмечается, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана. Если бы ЕС не признавал территориальную целостность Азербайджана, разумеется, не могло бы идти речи о подписании подобного соглашения".