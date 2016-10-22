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    Подписаны азербайджано-венесуэльские документы

    Главы двух стран подписали совместную декларацию

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 22 октября по завершении встречи в узком составе состоялась церемония подписания азербайджано-венесуэльских документов.

    Как передает Report, Совместную декларацию президента Азербайджанской Республики и президента Боливарианской Республики Венесуэла подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    "Меморандум о взаимопонимании о создании механизма политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр народной власти по иностранным делам Венесуэлы Делси Родригез Гомес.

    "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Боливарианской Республики Венесуэла об освобождении от визовых требований лиц, обладающих дипломатическими, служебными и официальными паспортами" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр народной власти по иностранным делам Венесуэлы Делси Родригез Гомес.

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