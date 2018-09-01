Подписаны азербайджано-российские документы

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября в Сочи после завершения встречи в расширенном составе и рабочего обеда состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали «Совместное Заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией».

Затем были подписаны «Соглашение между Публичным акционерным обществом «НК «Роснефть» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока «Гашадаш» и северной части мелководья Абшеронского полуострова, расположенной на азербайджанском участке дна Каспийского моря, «Контракт между Публичным акционерным обществом «НК «Роснефть» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики», «Соглашение о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей «ГАЗ» в Азербайджане», «Дорожная карта по реализации мероприятий в рамках Меморандума о взаимопонимании между Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и юридическим лицом публичного права «Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики», «Соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «Газпромбанк», акционерным обществом «Российский экспортный центр» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из Российской Федерации», «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом», «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма», «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта», «Меморандум между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем», «Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации об укреплении сотрудничества в области промышленности», «Соглашение между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по вопросам имущества и Министерством экономического развития Российской Федерации о сотрудничестве в области регистрации прав на недвижимое имущество и кадастровой деятельности», «План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества», «Программа сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации на период до 2024 года».