Между Азербайджаном и Китаем подписаны 10 документов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов.

Как сообщает Report, "Совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

"Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики по совместному поощрению создания "Экономического пояса Шелкового пути" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Китая Ван И.

"Договор между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой о передаче осужденных" подписали министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и министр юстиции Китая У Аййинг.

"Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о фитосанитарном сотрудничестве" подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр сельского хозяйства Китая Хань Чанфу.

"Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о гражданском воздушном транспорте" подписали президент Закрытого акционерного общества "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) Джахангир Аскеров и руководитель Администрации гражданской авиации Китая Ли Циасиан.

"Меморандум о взаимопонимании между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования в 2016-2019 годах" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр образования Китая Юань Гуйжень.

"Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Азербайджанской Республики и министерством транспорта Китайской Народной Республики о сотрудничестве в транспортной сфере" подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр транспорта Китая Ян Чжуантан.

"Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и промышленности Азербайджанской Республики и министерством коммерции Китайской Народной Республики по поощрению двустороннего экономического сотрудничества" подписали министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев и министр коммерции Китая Гао Хучэн.

"Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджанской Республики и Управлением энергетики Китайской Народной Республики" подписали посол Азербайджана в Китае Лятиф Гандилов и заместитель начальника Государственного управления по энергетике Китая Чен Шан Зие.

"Соглашение между Закрытым акционерным обществом "Azərbaycan Dəmir Yolları" и Национальной железнодорожной администрацией Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта" подписали председатель Закрытого акционерного общества "Azərbaycan Dəmir Yolları" Джавид Гурбанов и руководитель Национальной железнодорожной администрации Китая Лу Донфу.

10 декабря от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был дан официальный прием в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.