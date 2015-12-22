Подписаны ряд документов между Азербайджаном и Афганистаном

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря по завершении встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-афганских документов с участием президента Ильхама Алиева и президента Мохаммада Ашрафа Гани.

Как сообщает Report, меморандум взаимопонимания "О сотрудничестве в области труда, социальной защиты и занятости между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и министерством по труду, социальным вопросам и по делам жертв войны и инвалидов Исламской Республики Афганистан" подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов и министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани.

"Соглашение о сотрудничестве между Закрытым акционерным обществом "Азербайджанское телерадиовещание" и Национальным радио и телевидением Афганистана" подписали председатель ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Ариф Алышанов, от имени Национального радио и телевидения Афганистана - Султан Ахмед Бахин.