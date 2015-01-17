Подкомитет ПАСЕ обсудит отношения России с соседними странами

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 20 января в Париже состоится заседание специального подкомитета мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политике России в отношении своих соседей. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, подкомитет проведет обмен мнениями с членами украинской делегации.

"На заседании примут участие содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану, Армении, Грузии, Молдове и Украине, которые представят свою точку зрения по вопросу о последствиях политики России в отношении соседних стран на процедуру мониторинга для стран, находящихся под их ответственностью", - отмечает пресс-служба ПАСЕ.