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    По случаю национального праздника - Дня Победы в посольстве Турции в Азербайджане состоялся официальный прием

    Эркан Озорал: Несмотря на трудности страна продолжает демонстрировать успешное экономическое развитие© Report.az

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По случаю национального праздника Турции - 95-летия Дня Победы в посольстве Турции в Азербайджане состоялся официальный прием.

    Как сообщает Report, вначале прозвучали национальные гимны Азербайджана и Турции, после чего выступил посол этой страны в Азербайджане Эркан Озорал.

    Посол вначале прочитал поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю национального праздника.

    В обращении сказано, что за прошлые годы Турция прошла через ряд потрясений и трансформаций, примером которого могут служить события 15 июля прошлого года, когда группа лиц попыталась провести попытку госпереворота в Турции. Э.Озорал отметил, что эти попытки были предотвращены и несмотря на трудности страна продолжает демонстрировать успешное экономическое развитие.

    Также посол отметил, что страна сегодня продолжает бороться с террористами из РПК, YPG и PYD. 

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