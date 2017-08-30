По случаю национального праздника - Дня Победы в посольстве Турции в Азербайджане состоялся официальный прием

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По случаю национального праздника Турции - 95-летия Дня Победы в посольстве Турции в Азербайджане состоялся официальный прием.

Как сообщает Report, вначале прозвучали национальные гимны Азербайджана и Турции, после чего выступил посол этой страны в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол вначале прочитал поздравительное письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю национального праздника.

В обращении сказано, что за прошлые годы Турция прошла через ряд потрясений и трансформаций, примером которого могут служить события 15 июля прошлого года, когда группа лиц попыталась провести попытку госпереворота в Турции. Э.Озорал отметил, что эти попытки были предотвращены и несмотря на трудности страна продолжает демонстрировать успешное экономическое развитие.

Также посол отметил, что страна сегодня продолжает бороться с террористами из РПК, YPG и PYD.