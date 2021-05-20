По итогам встречи премьер-министров Азербайджана и России подписан ряд документов

По итогам встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина подписан ряд документов.

По итогам встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина подписан ряд документов.

Как сообщает российское бюро Report, были подписаны следующие документы: Соглашение между Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о сотрудничестве в области связи и информационных технологий;

• Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров в электроном виде;

• Соглашение между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве в области ветеринарии;

• Меморандум о взаимопонимании между агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская Федерация);

• Протокол о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация);

• Меморандум о взаимопонимании между азербайджанским институтом стандартизации юридического лица публичного права (Азстанд) и Российским экспортным центром (РЭЦ).