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По инициативе Азербайджана в СПЧ ООН распространилось заявление в связи с минами

По инициативе Азербайджана в СПЧ ООН распространилось заявление в связи с минами В рамках продолжающейся 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в ходе общих обсуждений по инициативе Азербайджана было озвучено совместное с 27 странами-членами ООН заявление, касающееся влияния процесса минирования на права человека.
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 19:32
По инициативе Азербайджана в СПЧ ООН распространилось заявление в связи с минами

В рамках продолжающейся 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в ходе общих обсуждений по инициативе Азербайджана было озвучено совместное с 27 странами-членами ООН заявление, касающееся влияния процесса минирования на права человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В заявлении, которое впервые прозвучало по этому вопросу в рамках СПЧ, затрагивается тема негативного воздействия минирования противопехотными минами на права человека, в том числе на жизнь, здоровье, безопасность, социально-экономические права, а также государства приглашаются к сотрудничеству в области разминирования, обмена опытом и информацией.

В заявлении также говорится о том, что ООН и ее специализированные учреждения и другие государства призываются к оказанию поддержки странам, граждане которых пострадали от мин.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-də minaların insan hüquqlarına təsiri barədə bəyanat yayılıb

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