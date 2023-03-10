Письмо главы МИД Азербайджана Антониу Гутеррешу распространено как документ ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 27 февраля, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с решением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, распространено как документ Совета безопасности и Генассамблеи.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
В письме нашли отражение комментарий к решению Международного суда и факты нарушения Арменией предыдущего решения.
С письмом, распространенным как документ Совбеза и Генассамблеи, можно ознакомиться по ссылке: