Письмо главы МИД Азербайджана Антониу Гутеррешу распространено как документ ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 27 февраля, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с решением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о лик

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 27 февраля, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с решением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, распространено как документ Совета безопасности и Генассамблеи.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

В письме нашли отражение комментарий к решению Международного суда и факты нарушения Арменией предыдущего решения.

С письмом, распространенным как документ Совбеза и Генассамблеи, можно ознакомиться по ссылке: