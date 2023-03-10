О нас

Письмо главы МИД Азербайджана Антониу Гутеррешу распространено как документ ООН

Письмо главы МИД Азербайджана Антониу Гутеррешу распространено как документ ООН Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 27 февраля, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с решением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о лик
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 13:23
Письмо главы МИД Азербайджана Антониу Гутеррешу распространено как документ ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова от 27 февраля, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с решением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, распространено как документ Совета безопасности и Генассамблеи.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

В письме нашли отражение комментарий к решению Международного суда и факты нарушения Арменией предыдущего решения.

С письмом, распространенным как документ Совбеза и Генассамблеи, можно ознакомиться по ссылке:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/061/81/PDF/N2306181.pdf?OpenElement

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM's letter to António Guterres circulated as UN document
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısının Antoniu Quttereşə məktubu BMT-də sənəd kimi yayılıb

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi