Песков рассказал о неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Москве

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ) — хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России в организации в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Интеграционные процессы и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС остаются одними из приоритетов внешнеэкономической политики России. Об этом неоднократно говорил президент. Кроме того, Россия, конечно, завершает свое председательство в Содружестве независимых государств в 2017 году, и будет хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России. Состоится сама неформальная встреча, и затем главы государств продолжат общение в неформальной обстановке", — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Москве. Во встрече также примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В 2018 году председателем в СНГ будет Таджикистан.