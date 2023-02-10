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Первый вице-президент Азербайджана: Турция, мы с тобой!

Первый вице-президент Азербайджана: Турция, мы с тобой! Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в Instagram.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 18:44
Первый вице-президент Азербайджана: Турция, мы с тобой!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в Instagram.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Одним из лучших качеств азербайджанского народа является то, что мы, проявляя единство и солидарность, всегда готовы помочь друг другу и вместе преодолеть трудности и испытания. Поддержка, оказываемая вами турецкому народу с первых же часов ужасного землетрясения, произошедшего в братской Турции, является очередным зримым свидетельством непоколебимости, прочности и вечности братских, дружеских отношений, взаимной любви между нашими народами.

Выражаю благодарность нашим спасателям, привлеченным к поисково-спасательным работам в зоне землетрясений, медицинским работникам, делающим все возможное во имя скорейшего исцеления раненых, сотрудникам дипломатической службы, занимающимся выявлением и эвакуацией граждан Азербайджана, пострадавших во время трагедии, представителям СМИ, без устали освещающим происходящие события. Признательна каждому нашему соотечественнику, местным компаниям и организациям, примкнувшим к начатой в нашей стране кампании гуманитарной помощи, в особенности всем волонтерам, круглые сутки усердно работающим в пунктах сбора помощи, сотрудникам полиции, словом всем, кто сегодня рядом с братским народом Турции!

Спасибо вам за человеколюбие, милосердие и сострадание! Искренне горжусь тем, что я азербайджанка! Каждый из нас опечален известиями о росте числа погибших в результате землетрясения. Да упокоит Аллах души погибших во время трагедии. С чувством глубокой скорби вновь выражаю соболезнования их родным и близким. Желаю скорейшего исцеления раненым! Уверена, что воля и стойкость турецкого народа не позволят этому тяжелому испытанию сломить его. Пусть Всевышний оберегает наш мир! Турция, мы с тобой!"

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Версия на английском языке Azerbaijan's First Vice President: 'Türkiye, we stand united with you!'
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Türkiyə, səninləyik!"

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