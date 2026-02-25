Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Сомали в Азербайджане Абдинура Дахира Фидоу.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи посол вручил министру копии верительных грамот.

Глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.