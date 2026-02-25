Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 18:15
    Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Сомали в Азербайджане Абдинура Дахира Фидоу.

    Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи посол вручил министру копии верительных грамот.

    Глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

    На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.

    Somalinin ilk rezident səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

