Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову
Внешняя политика
- 25 февраля, 2026
- 18:15
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Сомали в Азербайджане Абдинура Дахира Фидоу.
Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи посол вручил министру копии верительных грамот.
Глава внешнеполитического ведомства поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.
На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.
