Первый посол Франции в Азербайджане: Я с первого мгновения был очарован личностью Гейдара Алиева

Париж. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Я с первого мгновения был очарован личностью Гейдара Алиева. Он вызывал у человека уважение и симпатию к себе".

Как передает французское бюро Report, об этом на мероприятии, организованном посольством Азербайджана во Франции и приуроченном к годовщине смерти всеобщего лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сказал первый посол этой страны в Азербайджане Жан Перен.

Он отметил, что был назначен послом в 1992 году: "В 1991-1992 гг. государственные перевороты в Азербайджане сменяли друг друга. Ситуация была нестабильная. Отношения между Францией и Азербайджаном тоже были нехорошие. Потому что бывший президент Абульфаз Эльчибей обвинял Францию в поддержке Армении, особенно оказании военной помощи.

Я поехал в Нахчыван и встретился с Гейдаром Алиевым. Встреча наша прошла в его маленькой комнате. Было очень холодно. Обогреватели не работали. Разговор был очень короткий. Мы поговорили о двусторонних отношениях.

С первой минуты я был очарован его личностью. Гейдар Алиев вызывал у человека уважение и симпатию по отношению к себе. В конце встречи я непроизвольно произнес: ”С надеждой почаще встречаться в Баку”. И действительно через некоторое время он был вынужден вернуться в Баку. Потому что власть не могла контролировать ситуацию. Везде действовали мятежные силы".

Он отметил, что Азербайджану повезло, что у него был такой лидер: "Так же как нам повезло иметь в руководстве страны Шарль де Голя. Он в 1940-е гг. взял ситуацию в свои руки и это дало свои результаты в следующие 50 лет.

Гейдар Алиев был конкретным человеком. Он умел приспособиться к меняющейся ситуации. После распада СССР он быстро проанализировал ситуацию, начал проводить в жизнь новые мероприятия. Как результат, Азербайджан смог развиваться."

Жан Перен отметил, что дружил с Гейдаром Алинвым: "Когда я говорю о нем, то начинаю грустить. Именно благодаря Гейдару Алиеву посольство Франции в Азербайджане смогло купить здание на улице Расул Рзы. Он долгое время переговаривался по этому поводу. Однако, наконец-то помог нам купить это здание. Я хочу сказать этим, что он был дипломатом, готовым на дипломатические переговоры".