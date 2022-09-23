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Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится в октябре

Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится в октябре Первый азербайджанский национальный Градостроительный форум состоится 5 и 6 октября в Агдаме и Баку
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 15:22
Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится в октябре

Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится 5-6 октября в Агдаме и Баку.

Как передает Report со ссылкой на представительство ООН в Азербайджане, на форуме будут обсуждены задачи, стоящие перед страной в сфере урбанизации.

Основной целью мероприятия является обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.

Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом АДА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk Milli Şəhərsalma Forumu keçiriləcək
Версия на английском языке Azerbaijan to hold its first National Urban Forum in October

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