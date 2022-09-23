Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится в октябре

Первый Азербайджанский национальный градостроительный форум состоится 5-6 октября в Агдаме и Баку.
Как передает Report со ссылкой на представительство ООН в Азербайджане, на форуме будут обсуждены задачи, стоящие перед страной в сфере урбанизации.
Основной целью мероприятия является обмен международным опытом, способствующим устойчивому развитию и восстановлению городов, изучение азербайджанской модели восстановления городов, а также установление контактов со специалистами и политиками, сталкивающимися с аналогичными проблемами в разных частях мира.
Форум организован Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана, Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Университетом АДА.