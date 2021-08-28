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Перуанский журналист: Армяне в Агдаме больше разрушали, чем строили

Перуанский журналист: Армяне в Агдаме больше разрушали, чем строили "Я хотел бы спросить армян, где они научились столь разрушительному мастерству? Считаю, что у них не было никакого интереса и намерения к развитию, строительству в Агдаме"
Внешняя политика
28 августа 2021 г. 16:40
Перуанский журналист: Армяне в Агдаме больше разрушали, чем строили

"Я хотел бы спросить армян, где они научились так разрушать? Считаю, что у них не было никакого интереса и намерения к развитию, строительству в Агдаме".

Как сообщает Карабахский центр Report, об этом во время визита в Агдам представителей влиятельных медиа Латинской Америки заявил журналистам директор перуанской газеты La Razon и новостного портала Prensa21 Карлос Линарес.

По его словам, за время оккупации армяне не предприняли никаких практических шагов: "Армяне не потрудились создать здесь что-либо для жизни. Наоборот, они были очень заинтересованы в разрушении. Когда мы приехали сюда, то узнали, что только в Агдаме заложено более 97 тысяч мин. И это дает основание говорить о том, что армяне играют в очень опасные игры с человеческой жизнью".

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Версия на английском языке ФотоPeruvian journalist condemns destruction committed by Armenians in Aghfam
Версия на азербайджанском языке ФотоPerulu jurnalist: "Ermənilər Ağdamda quruculuğa yox, daha çox dağıtmağa meyilli olublar"

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