О нас
Report Georgia
Аудио новости

Перенджиев: Азербайджан добился всех целей на встрече в Сочи

Перенджиев: Азербайджан добился всех целей на встрече в Сочи Все нерешенные вопросы, которые волновали Баку в последнее время, получили поддержку со стороны России в лице Владимира Путина
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 10:38
Перенджиев: Азербайджан добился всех целей на встрече в Сочи

"Азербайджан добился всех целей, за которыми ехал в Сочи. Все нерешенные вопросы, которые волновали Баку в последнее время, получили поддержку со стороны России в лице Владимира Путина".

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев, комментируя трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшуюся в Сочи 26 ноября.

"В Сочи было четко заявлено, что Россия и дальше будет неуклонно поддерживать целостность и единство Азербайджана, а также политический процесс, который был обозначен в заявлениях от ноября 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Россия четко продемонстрировала, что является главным субъектом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявил Перенджиев.

Российский эксперт, оценивает демаркацию и делимитацию границ, как неизбежный процесс: "Несмотря на различные препятствия со стороны реваншистов, мир между Азербайджаном и Арменией наступит тогда , когда будет установлена граница, которая послужит стабилизации обстановки на Южном Кавказе".

Перенджиев подчеркнул, что проведение границ между Азербайджаном и Арменией дело времени. Он отметил, что Россия как посредник прилагает все усилия, чтобы довести этот процесс до конца: "Руководство Армении будет двигаться в данном направлении и исполнять принятые договоренности".

По мнению эксперта, было много внешних игроков, которые хотели рассорить Россию и Азербайджан, но Алиев и Путин не поддавались провокациям: "Лидеры встречей в Сочи подтвердили, что отношения между официальным Баку и Москвой будут только укрепляться и развиваться".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Perenciyev: “Azərbaycan Soçi görüşündə bütün məqsədlərinə nail oldu”
Версия на английском языке Perendzhiev: Azerbaijan achieved all goals at Sochi meeting

Самое читаемое

Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
25 ноября 2021 г. 09:27
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
26 ноября 2021 г. 21:01
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
26 ноября 2021 г. 18:45
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi