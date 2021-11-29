Перенджиев: Азербайджан добился всех целей на встрече в Сочи

Все нерешенные вопросы, которые волновали Баку в последнее время, получили поддержку со стороны России в лице Владимира Путина

"Азербайджан добился всех целей, за которыми ехал в Сочи. Все нерешенные вопросы, которые волновали Баку в последнее время, получили поддержку со стороны России в лице Владимира Путина".

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев, комментируя трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшуюся в Сочи 26 ноября.

"В Сочи было четко заявлено, что Россия и дальше будет неуклонно поддерживать целостность и единство Азербайджана, а также политический процесс, который был обозначен в заявлениях от ноября 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Россия четко продемонстрировала, что является главным субъектом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - заявил Перенджиев.

Российский эксперт, оценивает демаркацию и делимитацию границ, как неизбежный процесс: "Несмотря на различные препятствия со стороны реваншистов, мир между Азербайджаном и Арменией наступит тогда , когда будет установлена граница, которая послужит стабилизации обстановки на Южном Кавказе".

Перенджиев подчеркнул, что проведение границ между Азербайджаном и Арменией дело времени. Он отметил, что Россия как посредник прилагает все усилия, чтобы довести этот процесс до конца: "Руководство Армении будет двигаться в данном направлении и исполнять принятые договоренности".

По мнению эксперта, было много внешних игроков, которые хотели рассорить Россию и Азербайджан, но Алиев и Путин не поддавались провокациям: "Лидеры встречей в Сочи подтвердили, что отношения между официальным Баку и Москвой будут только укрепляться и развиваться".