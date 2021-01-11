Пашинян: Заявление, которое мы сегодня подписали, действительно, очень важное

"Уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

"Уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в заявлении для прессы, после трехсторонней встречи с Президентами Азербайджана и России.

"К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован, остается. Конечно же нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха. И, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный и болезненный вопрос. Потому что это - гуманитарный вопрос. И мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Но мы считаем, в частности, что конкретно 8-й пункт нашего совместного Заявления, к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что заявление, которое мы сегодня подписали, действительно, очень важное. Не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. Экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности, и мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению. Но, как я сказал, к сожалению, в течение одной встречи невозможно решить все вопросы. Я надеюсь, что мы будем дальше продвигаться. И для нас, хочу еще раз подчеркнуть, главнейший вопрос на данный момент – это гуманитарные вопросы, вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного Заявления от 9 или 10 ноября", - сказал Никол Пашинян.