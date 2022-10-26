Пашинян поедет на встречу с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправится в Сочи для участия во встрече с лидерами Азербайджана и России - Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам в НС Армении.
"Да, по моим данным, поедет. Полагаю, что (встреча) состоится", — сказал Симонян, отвечая на вопросы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.