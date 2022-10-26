О нас

Пашинян поедет на встречу с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи

Пашинян поедет на встречу с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправится в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 12:00
Пашинян поедет на встречу с Путиным и Алиевым 31 октября в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправится в Сочи для участия во встрече с лидерами Азербайджана и России - Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам в НС Армении.

"Да, по моим данным, поедет. Полагаю, что (встреча) состоится", — сказал Симонян, отвечая на вопросы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Paşinyan Soçidə Putin və Əliyevlə görüşəcək

Самое читаемое

В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Мусаев: Многие военные преступления армян против азербайджанцев еще не расследованы
Мусаев: Многие военные преступления армян против азербайджанцев еще не расследованы
19 октября 2022 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi