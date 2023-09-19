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Пашинян: Мы не начнем боевые действия против Азербайджана из-за ситуации в Карабахе

Пашинян: Мы не начнем боевые действия против Азербайджана из-за ситуации в Карабахе Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 16:49
Пашинян: Мы не начнем боевые действия против Азербайджана из-за ситуации в Карабахе
Никол Пашинян

Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения не участвует в военных действиях. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", - заявил он.

Пашинян также отметил, что "из различных мест" звучат заявления вплоть до совершения переворота.

"Армянское государство в этих условиях должно реагировать в рамках законодательства. Нельзя давать возможность отдельным политическим силам, людям ставить под удар государственность Армении", - заявил он в ходе прямого эфира в соцсетях.

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Версия на английском языке Pashinyan: We won’t start hostilities against Azerbaijan because of situation in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Qarabağdakı vəziyyətə görə Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlara başlamayacağıq”

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