Председатель УМК: Дружба с религиозными конфессиями США служит интересам наших народов

Дружеские связи между религиозными конфессиями США и Азербайджана, взаимные визиты, совместные мероприятия и проекты имеют духовное значение и служат интересам обоих народов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с руководством Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в США.

Высоко оценивая динамично развивающиеся отношения между США и Азербайджаном, Пашазаде отметил роль президентов обеих стран в этом прогрессе: "Усилия Соединенных Штатов по достижению мира между Арменией и Азербайджаном заслуживают высокой оценки. Вашингтонский саммит, состоявшийся 8 августа, стал результатом этих ценных усилий и личной поддержки мирного процесса президентом США Дональдом Трампом".

Пашазаде также выразил признательность за существенную материальную и моральную поддержку, которую Фонд Стирлинга оказал в процессе гуманитарного разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

Председатель УМК пригласил первого советника в первом президентстве Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, президента Кворума Двенадцати Апостолов Даллина Оукса в Азербайджан.

Оукс с благодарностью принял приглашение посетить Азербайджан.

Во встрече также принял участие исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и депутат Милли Меджлиса Джаваншир Пашазаде.