Папа Римский Франциск поздравил президента Ильхама Алиева

Папа Римский Франциск направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Мне представилась приятная возможность передать Вам и Вашим соотечественникам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Да поддержит нас Всевышний в наших общих делах во имя солидарности и справедливости, да ниспошлет Он гражданам Вашей страны семейного счастья и социального благосостояния, пусть Ваша молодежь живет с надеждами на будущее.
Ваше превосходительство, желаю членам Вашего правительства, всему народу Азербайджана благословения Всевышнего".
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