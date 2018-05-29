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    Папа Римский: Возношу молитвы, чтобы милость Всевышнего всегда была с азербайджанским народом

    Папа Римский Франциск поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится: 

    "Ваше превосходительство.

    Для меня честь передать искренние поздравления Вам и Вашим соотечественникам по случаю национального праздника Aзербайджана – Дня Республики.

    Пусть Всевышний поможет Вам в Вашей деятельности, направленной на прогресс и благосостояние во имя интересов всех граждан Вашей страны.

    Ваше превосходительство, пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за поздравление, направленное Вами по случаю пятой годовщины избрания меня Папой Римским, прошу милости у Аллаха. Возношу молитвы за то, чтобы милость Всевышнего всегда была с Вами, Вашими родными и всем азербайджанским народом".

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