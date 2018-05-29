Папа Римский: Возношу молитвы, чтобы милость Всевышнего всегда была с азербайджанским народом

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь передать искренние поздравления Вам и Вашим соотечественникам по случаю национального праздника Aзербайджана – Дня Республики.

Пусть Всевышний поможет Вам в Вашей деятельности, направленной на прогресс и благосостояние во имя интересов всех граждан Вашей страны.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за поздравление, направленное Вами по случаю пятой годовщины избрания меня Папой Римским, прошу милости у Аллаха. Возношу молитвы за то, чтобы милость Всевышнего всегда была с Вами, Вашими родными и всем азербайджанским народом".