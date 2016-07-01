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    Папа Римский назвал причины своего визита в Азербайджан

    Папа Римский Франциск: Мое желание в том, чтобы каждый человек внес свой вклад в примирение

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск совершит визит в Грузию и Азербайджан с 30 сентября по 2 октября. Как сообщает Report, об этом понтифик заявил, выступив с речью в Ватикане. 

    Он отметил, что принял приглашение посетить эти страны по двум причинам. 

    "Во-первых, ценность древних христианских корней, присутствующих в этих землях, - это  всегда дух диалога  с другими религиями и культурами", - заявил Папа Римский. В качестве второй причины он назвал "поощрение надежды и путей к миру".

    "История учит нас, что путь мира требует большого упорства и постоянных шагов, начиная с маленьких и постепенно увеличивающихся, навстречу друг к другу. Поэтому мое желание в том, чтобы каждый человек внес свой вклад в примирение", - заявил понтифик. 

    Напомним, 24-26 июня Папа Римский также посетил Армению. 

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