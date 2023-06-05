Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Папа Римский Франциск направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Папа Римский Франциск направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report , в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам пожелания процветания и благополучия Вашей стране по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, а также искренние поздравления в связи со 100-летием Вашего отца, Его превосходительства господина Гейдара Алиева.

Усилия великого Гейдара Алиева, направленные на развитие Азербайджана, установление дипломатических отношений со Святым Престолом, всегда будут вспоминаться с чувством признательности. Да ниспошлет Всевышний Творец Азербайджану и его народу дальнейшего прогресса, благосостояния, здоровья и процветания.

Уважаемый Президент, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности, да ниспошлет Господь достатка всем Вашим соотечественникам".