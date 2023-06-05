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Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Папа Римский Франциск направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 21:24
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Папа Римский Франциск направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам пожелания процветания и благополучия Вашей стране по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, а также искренние поздравления в связи со 100-летием Вашего отца, Его превосходительства господина Гейдара Алиева.

Усилия великого Гейдара Алиева, направленные на развитие Азербайджана, установление дипломатических отношений со Святым Престолом, всегда будут вспоминаться с чувством признательности. Да ниспошлет Всевышний Творец Азербайджану и его народу дальнейшего прогресса, благосостояния, здоровья и процветания.

Уважаемый Президент, желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности, да ниспошлет Господь достатка всем Вашим соотечественникам".

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası Fransisk Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib

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