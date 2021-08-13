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Палестинский чиновник проведет переговоры с членами Международного центра Низами Гянджеви

Палестинский чиновник проведет переговоры с членами Международного центра Низами Гянджеви Премьер-министр Палестины Мухаммед Ибрагим Штайе в формате видеоконференции встретится с членами Международного центра Низами Гянджеви и обсудит проблемы мира и безопасности на Ближнем Востоке.
Внешняя политика
13 августа 2021 г. 07:26
Палестинский чиновник проведет переговоры с членами Международного центра Низами Гянджеви

Премьер-министр Палестины Мухаммед Ибрагим Штайе в формате видеоконференции встретится с членами Международного центра Низами Гянджеви и обсудит проблемы мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов.

Встреча состоится в ближайшие дни. На встрече примут участие сопредседатели центра бывший президент Латвии г-жа Вайра Вике-Фрейберга и бывший вице-президент Всемирного банка д-р.Исмаил Серагельдин, а также бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств и бывший министр иностранных дел Египта Амре Муса, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, бывший заместитель премьер-министра Румынии Анна Бирчалл, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины, министр иностранных дел Златко Лагумджия и другие влиятельные члены.

Проект разработан совместно с посольством Палестины в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Fələstin rəsmisi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri ilə müzakirələr aparacaq

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