Палестинский чиновник проведет переговоры с членами Международного центра Низами Гянджеви

Премьер-министр Палестины Мухаммед Ибрагим Штайе в формате видеоконференции встретится с членами Международного центра Низами Гянджеви и обсудит проблемы мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Ибрагим Штайе в формате видеоконференции встретится с членами Международного центра Низами Гянджеви и обсудит проблемы мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов.

Встреча состоится в ближайшие дни. На встрече примут участие сопредседатели центра бывший президент Латвии г-жа Вайра Вике-Фрейберга и бывший вице-президент Всемирного банка д-р.Исмаил Серагельдин, а также бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств и бывший министр иностранных дел Египта Амре Муса, бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, бывший заместитель премьер-министра Румынии Анна Бирчалл, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины, министр иностранных дел Златко Лагумджия и другие влиятельные члены.

Проект разработан совместно с посольством Палестины в Азербайджане.