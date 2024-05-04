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Масацугу Асакава: Глобальная торговля и цепочки поставок уязвимы

Масацугу Асакава: Глобальная торговля и цепочки поставок уязвимы Эта встреча предлагает нам подумать, как мы можем работать вместе, чтобы построить мост в будущее.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 11:24
Масацугу Асакава: Глобальная торговля и цепочки поставок уязвимы

Глобальная торговля и цепочки поставок уязвимы, свободная торговля и свободное перемещение капитала - это путь вперед.

Как передает Report, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава, выступая на открытии сессии Совета управляющих банка в Тбилиси.

"Эта встреча предлагает нам подумать, как мы можем работать вместе, чтобы построить мост в будущее. 2023 год был самым жарким годом, продовольственные системы оказались уязвимы. Это большая угроза по многим направлениям - от продовольствия до инфраструктуры и других. Будущее зависит от того, как мы сможем ответить на эти вызовы", - сказал он.

Асакава подчеркнул, что глобальное потепление оказывает негативное влияние на жизнь людей и создает риски для будущего.

"Сельскохозяйственные культуры и продовольственные системы становятся все более уязвимыми. Таяние ледников приводит к огромным разрушениям водной инфраструктуры", - сказал Асакава.

Президент АБР также отметил роль искусственного интеллекта в решении современных проблем: "Банк верит в то, что преодоление цифрового неравенства и использование возможностей искусственного интеллекта являются ключом к более лучшему будущему".

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Версия на азербайджанском языке ADB prezidenti: “Qlobal ticarət və təchizat zəncirləri həssasdırlar”

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