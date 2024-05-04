США предлагают союзникам выделить Украине $50 млрд

США ведут со странами G7 переговоры о выделении Украине 50 млрд долларов.

США ведут со странами G7 переговоры о выделении Украине 50 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Bloomberg.

По американскому плану, большинство средств будет получено с процентов, которые накопятся от замороженных российских активов.

Согласно сообщению, министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что переговоры по этому вопросу действительно продолжаются.

По ее словам, инициатива предусматривает отправку средств коалицией стран, которую США планируют возглавить. Вашингтон хочет, чтобы соответствующее соглашение было подписано на саммите G7 в июне в Италии.

Также Bloomberg пишет, что США предложили объединить 280 млрд долларов российских активов, замороженных странами G7 и Евросоюзом, в компанию специального назначения, прибыль от которой пойдет на облигации. С помощью этого механизма США планируют получить облигации на 50 млрд долларов и использовать эти средства для помощи Украине.