​Отозваны генконсулы Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

28 апреля, 2016 18:55

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве генконсула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации Эльшада Гуламова. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Эльшад Ильяс оглу Гуламов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург Российской Федерации. Другим распоряжением президента Ильхама Алиева Султан Мухаммед оглу Гасымов отозван с должности генконсула Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург Российской Федерации.