Открылся форум, укрепляющий межрегиональные связи РФ и Азербайджана

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Шестой российско-азербайджанский межрегиональный форум начал работу в Международном выставочном центре в Екатеринбурге; его организаторами выступили министерство экономического развития РФ и министерство экономики и промышленности Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В ставшем уже традиционном масштабном мероприятии принимают участие члены правительств, парламентарии, дипломаты и главы регионов двух стран. Представительную делегацию Азербайджана возглавляет помощник президента по общественно-политическим вопросам, руководитель общественно-политического отдела Али Гасанов.

Приветствия в адрес участников и гостей форума направили главы государств. В своем обращении президент России Владимир Путин отметил, что за прошедшие годы форум укрепил свой авторитет и все увереннее заявляет о себе как о большом, важном событии в жизни двух стран.

"Он привлекает заинтересованное внимание руководителей органов власти, неправительственных организаций, известных ученых, политиков, деятелей культуры, представителей делового и экспертного сообществ из России и Азербайджана, служит востребованной площадкой для обмена мнениями по широкому кругу значимых для нашего партнерства перспективных идей и проектов".

В рамках форума пройдут экспертные встречи и круглые столы, в ходе которых представители промышленных и деловых кругов, руководители предприятий различных отраслей экономики, главы администраций приграничных территорий обсудят проблематику развития интеграционных отношений и углубления сотрудничества в областях транспорта, связи, туризма, в гуманитарной и образовательной сферах. Особое внимание будет уделено прямым контактам регионов России и Азербайджана.

В ходе мероприятия ожидается подписание целого ряда двусторонних документов, в частности, соглашения между российским Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений и азербайджанским Фондом поощрения экспорта и инвестиций AZPROMO и ряда перспективных инвестиционных проектов.

Впервые в рамках межрегионального диалога пройдет и российско-азербайджанский молодежный форум, который, по мнению организаторов, также может стать традиционным.