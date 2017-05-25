От имени постоянного представительства Азербайджана распространен документ Совбеза и Геассамблеи ООН

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ От имени Постоянного Представительства Азербайджана при ООН был распространен документ Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи под заголовком "Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана". Об этом Report заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, упомянутый документ был подготовлен известным международным юристом, Аленом Пелле (Alain Pellet), который является также почетным профессором Университета Западный Париж, Нантер-ля-Дефанс (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), и бывшим членом (1990-2011 годы) и Председателем (1997 год) Комиссии международного права.

На фоне непрерывных попыток Армении скрыть свои незаконные действия и уклониться от своих обязанностей и обязательств путем неправильного толкования международных юридических норм и принципов, резолюций Совета Безопасности ООН Азербайджан неизменно отстаивает исключительную важность соблюдения норм международного права и их добросовестного применения в целях достижения столь долгожданного прорыва в урегулировании конфликта, прекращения оккупации территорий Азербайджана, и возвращения на свои родные земли беженцев и вынужденных переселенцев, страдающих от агрессии Армении.

Азербайджанская сторона предоставила многочисленные доклады юридических аспектов конфликта. В частности Азербайджанская Республика предоставила Генеральному секретарю доклады о юридических последствиях вооруженной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики, об основополагающей норме территориальной целостности государств и о праве на самоопределение в свете ревизионистских притязаний Армении, о международно-правовых обязательствах Армении в качестве воинственной державы, оккупирующей территорию Азербайджана и о положении в области прав азербайджанских внутренне перемещенных лиц по международному праву и об ответственности Республики Армения.

Кроме того, Генеральному секретарю ООН был предоставлен всеобъемлющий доклад, подготовленный Министерством иностранных дел о незаконных экономических и других действиях на оккупированных территориях Азербайджана. В докладе на основе фактов, цифр и статистических данных показано, что политика Армении на оккупированных территориях Азербайджана является нарушением международного права, подрывает перспективы достижения политического урегулирования конфликта и представляет неминуемую угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе.

Подготовленное сразу после вышеупомянутого доклада "Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана" является авторитетной нейтральной точкой зрения, способствующая углублению понимания существующих юридических обязательств и требований в отношении урегулирования конфликта, а также в нем предлагаются конкретные меры, которые можно предпринять в этой связи.

Согласно документу, Армения несет ответственность за незаконную, экономическую и другие деяния на оккупированных территориях Азербайджана. Юридическое заключение обеспечивает правовое привлечение к ответу противоправных действий Армении и третьей стороны, которые классифицируется по нижеследующим направлениям.

- Создание поселений и перемещение населения на оккупированном территории;

- Эксплуатация и торговля природных ресурсов Азербайджана;

- Экономическая и финансовая деятельность;

- Изменения инфраструктуры, эксплуатация телекоммуникационной сети;

- Изменение культурного наследия оккупированных территорий;

- Привлечение туризма, а также организация незаконных визитов и другая деятельность.

Согласно юридическому заключению Армения, за свои противоправные действия на оккупированных территориях Азербайджана, несет ответственность за международно-противоправные деяния, некоторые из которых являются серьезными нарушениями обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права. К ним относятся:

- Использование силы в целях фактического отделения Нагорно-Карабахского региона и других районов Азербайджана, оккупированных Арменией в нарушение Устава Организации Объединенных Наций;

- Как следствие, нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана;

- Этническая чистка на оккупированных территориях Азербайджана, включая создание поселений и перемещение населения, что ведет к изменению демографического состава на этих территориях;

- Вопиющее нарушение права военной оккупации, в частности статьи 43 Положений о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года и статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года;

- Эксплуатация природных ресурсов на оккупированных территориях без учета приоритета интересов населения (до этнической чистки региона);

- Изменение культурного наследия региона.

В соответствии с юридическим заключением императивных норм международного права, упомянутые выше серьезные нарушения, требуют применения специальных последствий, вытекающих из отягчающей ответственности:

- Непризнание ситуации, созданной в результате таких нарушений;

- Запрещение помощи или содействия в поддержании такой ситуации;

- Исключение любых иммунитетов для ответственных за такие нарушения.

- Другим следствием такой отягчающей ответственности является то, что все государства обязаны призвать к ответу Армению и принять меры против нее, в том числе на основе санкций, а также уголовного преследования и гражданско- правового судопроизводства.

В международных отношениях и процессе разрешения конфликтов верховенство права является обязательным условием.

Мы призываем все международное сообщество, соответствующие международные организации, стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, иностранные юридические и физические лица принять к вниманию "Юридическое заключение об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана" и другие фундаментальные юридические отчеты представленные Азербайджаном по поводу правовых аспектов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.