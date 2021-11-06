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Омбудсмен призвала международные организации принять меры в отношении Армении 

Омбудсмен призвала международные организации принять меры в отношении Армении  Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 10:34
Омбудсмен призвала международные организации принять меры в отношении Армении 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"В результате военной агрессии Армении были совершены международные экологические преступления, нанесен серьезный ущерб природе, биоразнообразию, флоре и фауне, водным ресурсам и в целом экосистеме региона.

В течение почти 30 лет оккупации экосистема нашей страны целенаправленно уничтожалась.

Республика Армения не выполняет своих обязательств по Конвенции 1976 года "О запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду", Базельской конвенции 1989 года "О контроле за трансграничной перевозкой и удалением опасных отходов“, конвенции 1992 года и другим международным договорам.

В принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году резолюции “Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана " был поднят вопрос об оценке влияния пожаров, учиненных на оккупированных азербайджанских землях, на экологическую безопасность региона, в принятой в 2016 году Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции №2085 "О преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана" содержится требование немедленного вывода вооруженных сил Армении из указанного региона, требуется обеспечить проведение расследования на месте независимыми инженерами и гидрологами.

Указанные факты свидетельствуют о том, что водным ресурсам, флоре и фауне нашей страны был нанесен серьезный ущерб в результате политики оккупации и экологического террора Армении против Азербайджана.

В связи с этим по случаю 6 ноября - Международного дня предупреждения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов обращаюсь к международным структурам, в том числе к международным и региональным организациям, осуществляющим деятельность в области экологии и охраны окружающей среды, с призывом оказать поддержку в ликвидации последствий экологического террора, совершенного Арменией, принять меры по привлечению лиц, совершивших эти экологические преступления, к международно-правовой ответственности", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman calls on international organizations to take measures against Armenia
Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq təşkilatları Ermənistanla bağlı tədbirlər görməyə çağırıb

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