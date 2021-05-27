О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен подняла вопрос минирования перед представителями Красного креста

Омбудсмен подняла вопрос минирования перед представителями Красного креста Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Арианом Бауэром
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 22:01
Омбудсмен подняла вопрос минирования перед представителями Красного креста

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Арианом Бауэром.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в ходе встречи С.Алиева отметила, что непредоставление карт минных полей, заложенных на азербайджанских территориях во время армянской оккупации, остается серьезной проблемой для Азербайджана.

Было отмечено, что нарушение армянской стороной режима прекращения огня, начиная с 24 мая, вызывает озабоченность как попытка возобновления конфликта и угрожает правам человека. Уполномоченная по правам человека также сообщила, что в ночь на 27 мая была пресечена попытка очередной группы армянских диверсантов перейти на территорию Азербайджана с целью минирования территории.

Омбудсмен подчеркнула, что вопрос о нарушениях прав человека в Армении неоднократно поднимался перед соответствующими международными организациями. Было отмечено, что такие шаги являются серьезным препятствием для установления мира в регионе после Отечественной войны, положившей конец оккупации, длившейся почти 30 лет.

Представитель МККК в стране А. Бауэр поблагодарил за прием и сказал, что он хорошо знаком с отчетами омбудсмена о конфликте и о постконфликтном периоде. Он рассказал о совместном сотрудничестве двух институтов и подчеркнул важность дальнейшего укрепления связей в будущем.

В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ombudsman BQXK nümayəndəsi qarşısında minalarla bağlı məsələ qaldırıb

Другие новости из категории

Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана
27 мая 2021 г. 20:50
Гарибашвили: Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном
Гарибашвили: Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном
27 мая 2021 г. 20:37
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
Эрдоган: Наше братство и сотрудничество являются гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе
27 мая 2021 г. 20:27
Янош Адер: Азербайджан является очень важным стратегическим партнером для Венгрии
Янош Адер: Азербайджан является очень важным стратегическим партнером для Венгрии
27 мая 2021 г. 20:22
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана
27 мая 2021 г. 20:10
Король Иордании поздравил президента Азербайджана
Король Иордании поздравил президента Азербайджана
27 мая 2021 г. 20:03
Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева
Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева
27 мая 2021 г. 19:55
Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Украины провели телефонный разговор
27 мая 2021 г. 19:31
Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск
Премьер-министр Азербайджана отбыл в Минск
27 мая 2021 г. 18:42
Зия Сельчук: Для нас очень важны проявленная Вами решительность, поддержка в вопросе ФЕТО
Зия Сельчук: Для нас очень важны проявленная Вами решительность, поддержка в вопросе ФЕТО
27 мая 2021 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi