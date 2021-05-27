Омбудсмен подняла вопрос минирования перед представителями Красного креста

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Арианом Бауэром

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Арианом Бауэром.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, в ходе встречи С.Алиева отметила, что непредоставление карт минных полей, заложенных на азербайджанских территориях во время армянской оккупации, остается серьезной проблемой для Азербайджана.

Было отмечено, что нарушение армянской стороной режима прекращения огня, начиная с 24 мая, вызывает озабоченность как попытка возобновления конфликта и угрожает правам человека. Уполномоченная по правам человека также сообщила, что в ночь на 27 мая была пресечена попытка очередной группы армянских диверсантов перейти на территорию Азербайджана с целью минирования территории.

Омбудсмен подчеркнула, что вопрос о нарушениях прав человека в Армении неоднократно поднимался перед соответствующими международными организациями. Было отмечено, что такие шаги являются серьезным препятствием для установления мира в регионе после Отечественной войны, положившей конец оккупации, длившейся почти 30 лет.

Представитель МККК в стране А. Бауэр поблагодарил за прием и сказал, что он хорошо знаком с отчетами омбудсмена о конфликте и о постконфликтном периоде. Он рассказал о совместном сотрудничестве двух институтов и подчеркнул важность дальнейшего укрепления связей в будущем.

В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях сотрудничества.