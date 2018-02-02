Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Спикеру Милли Меджлиса Октаю Асадову вручен орден Казахстана "Шараф" ("Слава") .

Как сообщили Report в пресс-службе ММ, по распоряжению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Октай Асадов был награжден орденом за заслуги в государственной политике и общественной деятельности, за вклад в социальное, экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Орден был вручен спикеру ММ Октаю Асадову 2 февраля во время встречи с делегацией во главе с председателем меджлиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

В ходе встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Азербайджана и Казахстана.

Спикер Милли Меджлиса отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне и носят стратегический характер. Он сказал, что имеется потенциал для улучшения связей между Азербайджаном и Казахстаном.

О.Асадов выделил важность взаимных визитов глав государств, встреч в развитии связей. Он отметил, что межпарламентские связи также успешно развиваются.

Председатель меджлиса Парламента Казахстана Нурлан Нигматулин выразил удовлетворение очередным визитом в Баку. Он выделил развития сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, особенно межпарламентских связей, выразил уверенность, что данный визит внесет вклад в еще большее укрепление отношений между двумя странами.