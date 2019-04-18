Октай Асадов наградил Валентину Матвиенко

​Октай Асадов наградил Валентину Матвиенко

18 апреля, 2019 23:00

https://report.az/storage/news/9accb6caca8d9f51625a8680f24baa2d/50bbe74e-b207-4981-9442-81fecd111bfa_292.jpg В рамках заседания Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ прошла двусторонняя встреча между председателем парламента Азербайджана Октаем Асадовым и Спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Как передает российское бюро Report, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Также Асадов наградил Матвиенко особой медалью, посвященной 100-летнему юбилею азербайджанского парламента и почетной медалью Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

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