​Октай Асадов наградил Валентину Матвиенко

В рамках заседания Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ прошла двусторонняя встреча между председателем парламента Азербайджана Октаем Асадовым и Спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Как передает российское бюро Report, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
Также Асадов наградил Матвиенко особой медалью, посвященной 100-летнему юбилею азербайджанского парламента и почетной медалью Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
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