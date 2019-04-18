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Октай Асадов наградил Валентину Матвиенко

​Октай Асадов наградил Валентину Матвиенко

В рамках заседания Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ прошла двусторонняя встреча между председателем парламента Азербайджана Октаем Асадовым и Спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Как передает российское бюро Report, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также Асадов наградил Матвиенко особой медалью, посвященной 100-летнему юбилею азербайджанского парламента и почетной медалью Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). 

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