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Оказана помощь около 700 гражданам Грузии в Азербайджане

Оказана помощь около 700 гражданам Грузии в Азербайджане

Правительство Грузии оказало помощь 696 гражданам, временно пребывающим и проживающим в Азербайджане. 

По информации местного бюро Report, об этом сообщили в МИД Грузии. 

Посольство Грузии в Азербайджане на месте оказало поддержку 666 гражданам, а посредством Генконсульства в Гяндже была оказана помощь 30 гражданам Грузии. 

По данным на 30 апреля, в период коронавирусной пандемии Грузия посредством дипломатических представительств оказала помощь 17 627 гражданам за рубежом, 8 954 гражданина Грузии были эвакуированы на Родину.

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