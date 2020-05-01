Оказана помощь около 700 гражданам Грузии в Азербайджане

Правительство Грузии оказало помощь 696 гражданам, временно пребывающим и проживающим в Азербайджане.

По информации местного бюро Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

Посольство Грузии в Азербайджане на месте оказало поддержку 666 гражданам, а посредством Генконсульства в Гяндже была оказана помощь 30 гражданам Грузии.

По данным на 30 апреля, в период коронавирусной пандемии Грузия посредством дипломатических представительств оказала помощь 17 627 гражданам за рубежом, 8 954 гражданина Грузии были эвакуированы на Родину.