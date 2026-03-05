ОИС осудила атаки иранских дронов на Нахчыван

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    20:49
    Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил решительное осуждение атак иранских дронов по Нахчывану на территории Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОИС.

    "Генеральный секретариат осуждает удары по гражданской инфраструктуре и создание угрозы для жизни мирных жителей, что нарушает суверенитет Азербайджана и представляет угрозу его безопасности и стабильности. Генеральный секретариат подтверждает полную солидарность с Азербайджаном и стоит на его стороне в вопросе защиты суверенитета, безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

    Генеральный секретариат также призвал к немедленному прекращению подобных провокационных действий, которые могут привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона.

    Организация подчеркивает, что удары по государствам-членам или угроза их безопасности нарушают принципы международного права и противоречат основам международных отношений, основанных на добрососедстве и взаимном уважении.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

