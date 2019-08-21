Очередное заседание совместной комиссии по азербайджано-грузинской границе запланировано на сентябрь

Экспертная группа совместной комиссии по несогласованным участкам государственной границы между Грузией и Азербайджаном продолжают свою работу.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Грузии.

Было отмечено, что 20 августа состоялся осмотр участков близ села Вахтангиси и пещерно-храмового комплекса "Кешикчидаг".

Эксперты комиссии обсудили позиции по этим участкам.

В ближайшие дни аналогичные работы будут проведены и по другим несогласованным участкам госграницы. Первый этап работы экспертов планируется завершить до 23 августа, также за короткое время предусмотрено осуществление второго этапа.

После встреч экспертов в сентябре в Тбилиси запланировано проведение очередного заседания комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.